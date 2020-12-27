06:00 (мск), источник: ТАСС
Трамп вновь призвал однопартийцев в Сенате бороться за оспаривание итогов выборов
По словам действующего президента США, его «цифры гораздо больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах».
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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп вновь призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов.
«Для
«Суды плохие, ФБР и [министерство] “юстиции” [слово justice, которое также можно перевести как “справедливость” или “правосудие”, взято в сообщении в кавычки] не сделали свою работу, избирательная система США похожа на [избирательную систему в] стране третьего мира. Свобода прессы давно исчезла, это лживые СМИ, и теперь у нас есть крупные технологические компании (с разделом 230 [закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента]), с которыми нужно навести порядок», — считает Трамп.
«Но когда все это закончится и этот период времени станет просто очередной отвратительной главой в истории нашей страны, мы победим!» — подытожил республиканец.
Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов Трампа не имеют успеха, их иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.
Утверждение итогов выборов в Конгрессе
6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается.
Газета The New York Times 13 декабря сообщала, что группа
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