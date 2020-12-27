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09:09 (мск), источник: РИА Новости

В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам. Заявление главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовано на сайте губернатора штата.

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Источник: AP 2020

«Это — нарушение плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых», — говорится в заявлении.

Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет сотрудничать с полицией штата в расследовании.

В декабре регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для экстренного использования в США 11 декабря. Вакцинация началась на прошлой неделе. Разрешение на использование получила также вакцина компании Moderna.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 106 тысяч, скончались 1223 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 105 906 новых случаев заражения COVID-19. На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 18,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 330 тысяч заразившихся.

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