Песков сообщил об отмене традиционной встречи Путина с предпринимателями

Представитель Кремля подчеркнул, что отмена встречи не означает, что диалог с предпринимателями не ведется.
«Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. — Ред.), ТПП (Торгово-промышленная палата России. — Ред.) и так далее», — сказал он «РИА Новости».
Также Песков отметил, что все основные решения в секторе экономики принимаются с учетом мнения предпринимателей.
Встречи президента с бизнесменами, руководителями частных и государственных организаций традиционно проходят в декабре. В прошлом году встреча прошла в Александровском зале Кремля.
На мероприятии обсуждаются вопросы взаимодействия бизнеса и власти, подводятся итоги года.