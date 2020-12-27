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09:38 (мск), источник: Известия

Песков сообщил об отмене традиционной встречи Путина с предпринимателями

Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса в текущем году проводиться не будет. Об этом 27 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Известия

Представитель Кремля подчеркнул, что отмена встречи не означает, что диалог с предпринимателями не ведется.

«Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. — Ред.), ТПП (Торгово-промышленная палата России. — Ред.) и так далее», — сказал он «РИА Новости».

Также Песков отметил, что все основные решения в секторе экономики принимаются с учетом мнения предпринимателей.

Встречи президента с бизнесменами, руководителями частных и государственных организаций традиционно проходят в декабре. В прошлом году встреча прошла в Александровском зале Кремля.

На мероприятии обсуждаются вопросы взаимодействия бизнеса и власти, подводятся итоги года.

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