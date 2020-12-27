Регионам выделят более 172 млрд рублей на развитие дорожной сети

11:00 (мск), источник: Известия
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«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество
Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В правительстве напомнили, что цель проекта — к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.
Вопрос о выделении средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря.
Ранее в этот день
Уточнялось, что помощь окажут республикам Бурятия, Ингушетия, Мордовия и городу Байконуру.
В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 млрд рублей.
Помощь оказывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина Минфину представить в правительство предложения по дополнительной финансовой поддержке регионов, озвученным 11 декабря.