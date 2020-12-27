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11:00 (мск), источник: Известия

Регионам выделят более 172 млрд рублей на развитие дорожной сети

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ 27 декабря.

Источник: Известия

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В правительстве напомнили, что цель проекта — к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.

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Вопрос о выделении средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря.

Ранее в этот день пресс-служба кабмина сообщила о решении направить 2,5 млрд рублей на поддержку трех регионов, у которых из-за распространения коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета.

Уточнялось, что помощь окажут республикам Бурятия, Ингушетия, Мордовия и городу Байконуру.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 млрд рублей.

Помощь оказывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина Минфину представить в правительство предложения по дополнительной финансовой поддержке регионов, озвученным 11 декабря.

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