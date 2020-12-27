Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как победить новый штамм коронавируса Насколько опасна и чем вызвана новая мутация коронавируса
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
17:10 (мск), источник: РБК

Die Welt назвала эпоху гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

Гиперзвуковое оружие стало совершенно новым видом угрозы, который может нарушить баланс между ядерными державами, говорится в статье журналиста газеты Die Welt Герхарда Хегмана. По мнению авторов статьи, подобное оружие крайне непредсказуемо и может сделать бесполезными прежние системы ПРО.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что 12 декабря Россия залпом запустила четыре баллистические ракеты «Булава» с подводного крейсера «Владимир Мономах» в Охотском море. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км и поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Хегман отметил, что в тот момент на авиабазе США Рамштайн в Германии прозвучал сигнал о реальном пуске ракеты, «солдаты и гражданские были в ужасе», пока в Пентагоне не сообщили о том, что тревога была ложной.

Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому постоянно следят за системами предупреждения, полагает автор статьи.

Читайте также
США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

В то же время Хегман отметил, что гиперзвуковое оружие может сделать бесполезным прежние системы оповещения о нападении, а время на реагирование резко сокращается. Если при запуске баллистических ракет из России по США есть от 20 до 30 минут, то в случае с гиперзвуковым оружием на принятие решения остается пять минут или меньше, приводит автор оценку экспертов.

Эпоха гиперзвукового оружия — это «кошмар для ответственных лиц в вооруженных силах и в политических кругах», говорится в статье.

«В то же время оборонной промышленности это дает надежду на новые многомиллиардные заказы. Это новый виток в спирали угроз и обороны», — полагает автор материала.

Он отметил, что гиперзвуковое оружие не только очень быстро достигает цели, но и крайне маневренно.

«Их трудно обнаружить, а из-за запутанных траекторий практически невозможно определить, по какой они выпущены цели. Борьба с ними чрезвычайно сложна. Получается опасная смесь внезапности, непредсказуемости и беззащитности», — пишет Хегман.

Видео
Путин рассказал о российском противоядии западному оружию

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские гиперзвуковые комплексы легко преодолевают любую систему ПРО, а наличие этого вида оружия позволяет стране сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. По его словам, России пришлось приступить к разработке гиперзвукового оружия после выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году.

В июне Путин также пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием. По его словам, когда такой вид оружия создадут за рубежом, у России уже «появится средство борьбы» с ним.

США объявили о последнем успешном этапе разработки своего прототипа крылатой гиперзвуковой ракеты в сентябре. Тогда речь не шла о самостоятельном полете: пока американские разработки летают под днищем самолета-носителя. О стадии активных летных испытаний такого вооружения Пентагон заявил в феврале. Поставить первые образцы гиперзвукового оружия в армию Минобороны США планирует в 2023 году.

 В Калининграде супругов приговорили к 12 и 13 годам из-за фото со свадьбы
В чем признался убийца Навального
Путин заявил, что будет прививаться от коронавируса
Песков назвал ошибкой заявления Зеленского о роли СССР в войне
Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР
Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах
В тайском ресторане питон «притворился» гирляндой (видео)
В России более миллиона должников составляют пенсионеры
Американец расчистил сугробы у дома огнеметом (видео)
Gnezdo.ru
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Официально: Меган и Гарри вернулись в королевство
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Hi-Tech
Культовая «раскладушка» вернулась в Россию. Зачем? Последний складной смартфон в 2020 году.
Авто
Не уверен — не рискуй. Правила обгона на зимней дороге Главные опасности на трассах в зимнее время года
Кино
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого» Для зрителей готовят увлекательную программу с участием главных звезд эстрады
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Принц Гарри метит на трон короля
Предсказание Шепса: после COVID будет новая хворь
Алсу показала своих детей неземной красоты
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Леди
Собчак показала образ с кудрями, а ее раскритиковали за фотошоп Телеведущая разочаровала фолловеров
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь