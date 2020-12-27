14:32 (мск), источник: РИА Новости
Песков объяснил, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин «в обозримой перспективе» расскажет о своей вакцинации, заявил его
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«Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — пояснил Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории.
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