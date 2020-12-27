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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Песков объяснил, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин «в обозримой перспективе» расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

«Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — пояснил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории.

Ранее на большой пресс-конференции Путин отметил, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.

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