В Кремле заявили о припавшей на фоне пандемии экономике России

14:56 (мск), источник: Lenta.Ru
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При этом Песков подчеркнул, что российская экономика просела меньше, чем в других странах. Он подчеркнул, что исправлять ситуацию будут уже весной 2021 года.
«Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4 процента?» — задался вопросом
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не увидел критического спада в экономике России. По его мнению, более серьезного снижения ВВП удалось избежать благодаря действиям властей. Путин отметил, что удалось не только сохранить ведущие сферы, выработав «определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли», но и защитить граждан от кризиса.
В ходе декабрьской
По официальному прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП по итогам 2020 года сократится только на 3,9 процента. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает более пессимистичного сценария, при котором экономика упадет на 4,5 процента. В Центробанке считают, что ВВП обвалится на 4−5 процентов.