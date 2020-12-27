Песков назвал ошибкой заявления Зеленского об ответственности СССР за Вторую мировую войну

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам представителя Кремля, «это сильно резануло не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества наших ветеранов», а также многих жителей Украины.
По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.
Путин летом текущего года прокомментировал слова Зеленского, отметив что они могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов назвал речь Зеленского политически ангажированной. В разговоре с «Известиями» он напомнил, что первой жертвой гитлеровской агрессии была не Польша: сначала Германия включила в свой состав Австрию, после чего поглотила Чехословакию.