Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 декабряВведение паспортной системы в СССР, основание МВФ, День спасателя в России и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
16:42 (мск), источник: Известия

Песков назвал ошибкой заявления Зеленского об ответственности СССР за Вторую мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский сделал огромную ошибку, заявив о равной ответственности СССР и Германии за Вторую мировую войну, заявил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам представителя Кремля, «это сильно резануло не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества наших ветеранов», а также многих жителей Украины.

В январе Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.

Читайте также
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Путин летом текущего года прокомментировал слова Зеленского, отметив что они могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

Доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов назвал речь Зеленского политически ангажированной. В разговоре с «Известиями» он напомнил, что первой жертвой гитлеровской агрессии была не Польша: сначала Германия включила в свой состав Австрию, после чего поглотила Чехословакию.

 Трудный взлет: Минобороны наконец получило первый серийный Су-57
Остановка на выживание: как не замерзнуть в заглохшей машине
Путин заявил, что будет прививаться от коронавируса
Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР
Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах
В тайском ресторане питон «притворился» гирляндой (видео)
В России более миллиона должников составляют пенсионеры
Американец расчистил сугробы у дома огнеметом (видео)
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Как кот заступился за ребенка, которого ругал отец
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
В 1983 году родился ребенок-великан. Каким он теперь вырос
Gnezdo.ru
Принц Гарри метит на трон короля
Предсказание Шепса: после COVID будет новая хворь
Алсу показала своих детей неземной красоты
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь