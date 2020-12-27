Посол США отказался от предложения привиться российской вакциной от COVID-19

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, но не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян. Мы благодарны за то, что две американские вакцины уже одобрены и помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США», — написала госпожа Росс.
Ранее Джон Салливан сообщил, что попросил у Санта-Клауса вакцину от коронавируса для всех людей в мире. После этого в МИД России ему предложили «Спутник V».
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своем решении привиться от коронавируса. Господин Песков отметил, что перед принятием решений президент ждал завершения формальных процедур.
В США уже публично привились действующий вице-президент Майк Пенс и избранный президент Джо Байден.