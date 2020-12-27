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17:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол США отказался от предложения привиться российской вакциной от COVID-19

Посол США в России Джон Салливан поблагодарил МИД РФ за предложение привиться вакциной «Спутник V», однако отказался от него. Об этом в Twitter сообщила пресс-атташе американского посольства Ребекка Росс.

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Источник: Reuters

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, но не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян. Мы благодарны за то, что две американские вакцины уже одобрены и помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США», — написала госпожа Росс.

Ранее Джон Салливан сообщил, что попросил у Санта-Клауса вакцину от коронавируса для всех людей в мире. После этого в МИД России ему предложили «Спутник V».

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своем решении привиться от коронавируса. Господин Песков отметил, что перед принятием решений президент ждал завершения формальных процедур.

В США уже публично привились действующий вице-президент Майк Пенс и избранный президент Джо Байден.

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