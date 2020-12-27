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22:01 (мск), источник: Газета.Ру

Израиль ввел третий в 2020 году тотальный карантин

Власти Израиля ввели третий с марта в 2020 году тотальный карантин из-за распространения коронавируса. Список ограничений опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщает телеканал «360».

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Источник: AP 2020

Строгие ограничения вступили в силу 27 декабря, в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве). Карантин продлится до 9 января.

Гражданам запрещено отдаляться от дома более чем на километр и ходить друг к другу в гости. Закрываются все торговые точки, кроме магазинов с товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены. Ресторанам разрешено работать только навынос.

Кроме того, приостанавливают работу пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы. Также не работают салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, торговые центры, рынки и музеи.

Временно нельзя организовать экскурсию или поход. С 28 декабря приостановится действие «режима зеленых островов» в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря. Благодаря ему гостиницы функционировали для внутреннего туризма несколько недель назад.

Штраф за нарушение составит 500 шекелей (около 11,5 тысячи рублей).

Детские сады продолжат работу. В школах первые-четвертые и 11−12-е классы продолжат обучение.

Предыдущий карантин был введен в Израиле 18 сентября и спустя неделю ужесточен до тотального. Первый в 2020 году карантинный период действовал с марта по май. В обоих случаях после отмены большинства ограничений в стране возобновлялся рост числа инфицированных коронавирусом.

Всего в Израиле выявлено 400 099 заразившихся.

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