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22:57 (мск), источник: Интерфакс

СМИ заявили о попытке польских спецслужб завербовать белорусского дипломата

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Польские спецслужбы пытались завербовать помощника белорусского военного атташе и кадрового офицера, который проходил в Польше языковые курсы, сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

Источник: Reuters

«В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве», — прозвучало в эфире телеканала в воскресенье.

По сообщению канала, еще спецслужбы также предложили белорусскому кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы, выбор — «стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС». Офицер, заявили в эфире, сообщил о попытках вербовки в Минск.

Телеканал добавил, что МИД Белоруссии «по обоим фактам уже отреагировал», а «партнеры случаи признали, но попытались замять скандал».

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