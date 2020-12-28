Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 декабряДень рождения кинематографа, мощное землетрясение на Сицилии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
02:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян: Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Россия вмешается, если Азербайджан будет угрожать Сюникской области Армении. Жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности.

Источник: AP 2020

«Самый главный вопрос — обеспечение безопасности… В результате действий (на границе.— “Ъ”) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — сказал господин Пашинян «Общественному телевидению Армении». По словам премьера, сейчас обсуждаются пограничные вопросы по примерно 20 земельным участкам.

В Сюникской области проходят протесты из-за соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое предполагает передачу части земель Азербайджану. 21 декабря протестующие сорвали визит господина Пашиняна — они перекрыли трассу. Ранее азербайджанские позиции находились в 70 и 100 км от населенных пунктов области, но после соглашения граница устанавливается в метрах от поселений.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Суды начали отменять решения по делам Фургала
Коронавирус поменял симптомы: какую угрозу теперь он несет
Только 44% россиян могут материально помогать пожилым родителям
Названо долгосрочное последствие коронавируса
Песков назвал ошибку Зеленского, «резанувшую» сердце Путина
Наказан контрактник, вторгшийся на БМП на территорию аэропорта
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
94-летний итальянец от одиночества пригласил домой полицейских
Gnezdo.ru
Не забыли актера? Как сложилась его жизнь сегодня
5 советских актеров, о которые забыли в старости
Как выглядят жены арабов дома: не поверите
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Женщина открыла «Киндер сюрприз» и вызвала полицию
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 583
Воспитатель делает из ребенка изгоя. Что лучше ей сказать 482
Вопрос Путину про дистант: интересно, ответит, или опять не заметит вопроса? 478
Подарок к новому году от президента. 376
Леди
Лариса Долина в кожаном мини и грубых ботинках блистала на шоу Артистка также сделала рокерскую прическу
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь