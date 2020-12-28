Пашинян: Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область

«Самый главный вопрос — обеспечение безопасности… В результате действий (на границе.— “Ъ”) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — сказал господин Пашинян «Общественному телевидению Армении». По словам премьера, сейчас обсуждаются пограничные вопросы по примерно 20 земельным участкам.
В Сюникской области проходят протесты из-за соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое предполагает передачу части земель Азербайджану. 21 декабря протестующие сорвали визит господина Пашиняна — они перекрыли трассу. Ранее азербайджанские позиции находились в 70 и 100 км от населенных пунктов области, но после соглашения граница устанавливается в метрах от поселений.
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