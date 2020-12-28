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06:16 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.

Источник: РИА Новости

На снимке показан «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в 7 килограмм, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.

В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и другой современной техники.

«Орион»

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Проект запущен в 2011 года по заказу Минобороны.

Механизм «Ориона» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с «потолком» около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.

Первый опытный образец построили еще в 2015-ом, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.

О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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