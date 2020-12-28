Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

США выделят 290 миллионов долларов на борьбу с Россией

США выделят сотни миллионов долларов в бюджете на 2021 год на борьбу с Россией. Это следует из документа о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Приоритетное внимание в бюджете уделяется финансированию программы, которая займется обеспечением боевого преимущества США против Китая и России, в том числе разработкой высококлассных боеприпасов, беспилотных систем, гиперзвуковых ракет», — говорится в документе.

На борьбу с Пекином в сумме выделят 300 миллионов долларов.
Читайте также
ВМС США приказали более агрессивно действовать против России

Согласно подсчетам ТАСС, всего Госдепартамент направит 290 миллионов долларов «на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам». Из них 24 миллиона долларов выделят на работу по противодействию «российской пропаганде и дезинформации».

В бюджете на 2021-й Трамп также утвердил пакет стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией COVID-19, тем самым положив конец спорам между демократами и республиканцами. В частности, Конгресс договаривался о выплате в размере 600 долларов на человека, тогда как Трамп требовал выделить по две тысячи долларов.

 У «танцующего миллионера» родился ребенок с волчьей пастью
ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в Тамбове
Правительство утвердило план по реформе органов власти
В России коронавирус диагностирован еще у 27 787 человек
Эксперт назвал самые невостребованные через 10 лет профессии
В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек
Затянуть пояса: кому повысят зарплату, а кого — сократят
Фотогалерея: кого мы потеряли в 2020 году
Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021
Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 486
18:29 24 декабря 2020 В Тюмени выгоняют из дома пенсионерку и ребенка-сироту 400
ну-ка мужчины 238
все как с одного двора... детства)) 230
Кино
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого» Для зрителей готовят увлекательную программу с участием главных звезд эстрады
Новости партнеров
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 585
Глупый вопрос. 410
Горькое Рождество или свекровь против. 387
Подарок к новому году от президента. 376
Леди
Ольга Бузова заплела косички и разочаровала фанатов Звезда сменила прическу
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь