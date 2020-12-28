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10:24 (мск), источник: РИА Новости

Правительство утвердило план по реформе органов власти

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти: реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, сообщает пресс-служба кабмина.

Источник: РИА Новости
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

«Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти… Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. Об этом говорится в постановлении, которое утвердил кабмин. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, планируется сократить 37 замруководителей федеральных органов.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности… Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», — приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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