Правительство утвердило план по реформе органов власти

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
«Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти… Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. Об этом говорится в постановлении, которое утвердил кабмин. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, планируется сократить 37 замруководителей федеральных органов.
«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности… Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», — приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.