14:58 (мск), источник: РИА Новости
Все российские регионы объявили 31 декабря выходным
ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным, сообщили РИА Новости в
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Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других регионах. Таким образом, теперь все россияне будут отдыхать в последний день 2020 года.
На прошлой неделе Владимир Путин призвал глав всех субъектов Федерации сделать 31-е число выходным. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
Что касается 2021 года, то