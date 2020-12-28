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14:58 (мск), источник: РИА Новости

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.

Источник: РИА Новости
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Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других регионах. Таким образом, теперь все россияне будут отдыхать в последний день 2020 года.

На прошлой неделе Владимир Путин призвал глав всех субъектов Федерации сделать 31-е число выходным. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, согласно которому 5 ноября и 31 декабря станут нерабочими: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

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