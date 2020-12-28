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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова, он должен покинуть страну в течение 72 часов, заявили в МИД. Соответствующую ноту вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину, которого в понедельник пригласили в российское Министерство иностранных дел.

Источник: AP 2020

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», — пояснили в МИД.

В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

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В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога «в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе». В дипмиссии тогда подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.

В сентябре МИД Болгарии также объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в «шпионаже». Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.

В странах Европы периодически звучат заявления о «шпионаже» со стороны российских граждан. В МИД такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.

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