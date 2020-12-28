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17:19 (мск), источник: Интерфакс

Голикова заявила, что 80% бедных в РФ составляют семьи с детьми

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — В России 80% населения с доходами ниже прожиточного минимума составляют семьи с детьми, сообщает вице-премьер Татьяна Голикова.

Источник: AP 2020

Об этом Голикова заявила в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По ее словам, объем недостающих ресурсов для того, чтобы перешагнуть черту прожиточного минимума в настоящее время оценивается в чуть более 700 млрд рублей.
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«Мы приблизительно понимаем, как закрывать эти проблемы, и сейчас нацелены на принятие определенных решений, которые позволят нашим семьям из бедности выходить, пусть не быстрыми темпами, но все-таки выйти», — заявила Голикова.

По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, и составила 19,9 млн человек.

Уровень бедности вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

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