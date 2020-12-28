Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство

«Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянным членам Совета Безопасности и членам Совета Безопасности могут быть граждане, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — говориться в документе.
Кроме того, указ подтвердил запрет членам Совбеза открывать и иметь счета в иностранных банках в соответствии с поправками, принятым в ноябре в федеральный закон «О безопасности».
Он также запрещает хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом. Кроме того, этот же закон уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.
Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, в числе которых новая редакция закона «О безопасности», внесены в конце сентября. Кроме них утверждены законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, а также о праве экс-президента стать пожизненным членом Совета Федерации.
17 ноября в Госдуму был внесен законопроект о возможности действующему президенту баллотироваться еще на два срока, если они истекают в момент вступления в силу поправок в Конституцию. Наконец, в начале декабря Госдума одобрила законопроект о расширении гарантий неприкосновенности для бывших глав государства. Теперь для ее лишения придется задействовать более сложный механизм, недели чем в законе от 2001 г.