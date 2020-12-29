Байден призвал США ответить на «вызовы» со стороны России

«Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций», — сказал по итогам брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности Байден, местные телеканалы вели прямую трансляцию.
По его словам, реформы подразумевают «обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем». «Вместо того, чтобы делать слишком много вложений в модернизацию унаследованных систем, мы должны вносить инновации и по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, таких как киберпространство», — заявил Байден.
Ранее избранный президент США заявлял о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран. На прошлой неделе он призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майка Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отвергают.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выразил мнение, что Москве не станет труднее в отношениях с Вашингтоном после того, как в Белый дом придет команда Джой Байдена.
«Мы <…> должны понимать, где у нас какие-то сложности, угрозы, тем более заранее предвидеть предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности», — сказал глава государства.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября, победу, которую официально должен утвердить конгресс 6 января, одержал бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Трамп поражения не признает.