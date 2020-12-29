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01:23 (мск), источник: BFM.ru

Власти Испании будут вести реестр отказывающихся от вакцинации

Власти Испании будут вести реестр людей, отказывающихся от вакцинации, который будет передан другим европейским странам, но не будет опубликован, заявил министр здравоохранения Испании передает AFP.

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Источник: Reuters

В интервью телеканалу La Sexta Сальвадор Илла еще раз подчеркнул, что вакцинация против коронавируса, начавшаяся в воскресенье в Испании, как и во многих других странах ЕС, не будет обязательной.

Что касается людей, которые не хотят вакцинироваться, «то, что мы собираемся сделать, это реестр, который, кроме того, будет передан другим европейским странам», — продолжил он, уточнив, что он имел в виду «людей, которым предложили (сделать прививку), и которые попросту откажутся от нее».

«Этот документ не будет обнародован», — заверил он, тем не менее, добавив, что этот файл будет подготовлен «с большим уважением к защите данных».

Согласно последнему исследованию, опубликованному в прошлый понедельник Центром социологических исследований, доля испанцев, которые не хотят вакцинироваться, резко упала с 47% в ноябре до 28% в декабре. За тот же период процент испанцев, заявивших о своей готовности к вакцинации, увеличился с 36,8% до 40,5%.

Как и многие европейские страны, Испания начала кампанию вакцинации от коронавируса в воскресенье с вакцины, разработанной лабораториями Pfizer и BioNTech.

Правительство, возглавляемое социалистом Педро Санчесом, нацелено на вакцинацию 2,5 миллиона человек — тех, кто принадлежит к приоритетным группам или наиболее уязвимых — к концу февраля, а общее количество — от 15 до 20 миллионов к лету.

По официальным данным, с почти 50 тысячами смертей и более чем 1,8 миллиона случаев заболевания Испания является одной из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии.

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