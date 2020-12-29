Власти Испании будут вести реестр отказывающихся от вакцинации

В интервью телеканалу La Sexta Сальвадор Илла еще раз подчеркнул, что вакцинация против коронавируса, начавшаяся в воскресенье в Испании, как и во многих других странах ЕС, не будет обязательной.
Что касается людей, которые не хотят вакцинироваться, «то, что мы собираемся сделать, это реестр, который, кроме того, будет передан другим европейским странам», — продолжил он, уточнив, что он имел в виду «людей, которым предложили (сделать прививку), и которые попросту откажутся от нее».
«Этот документ не будет обнародован», — заверил он, тем не менее, добавив, что этот файл будет подготовлен «с большим уважением к защите данных».
Согласно последнему исследованию, опубликованному в прошлый понедельник Центром социологических исследований, доля испанцев, которые не хотят вакцинироваться, резко упала с 47% в ноябре до 28% в декабре. За тот же период процент испанцев, заявивших о своей готовности к вакцинации, увеличился с 36,8% до 40,5%.
Как и многие европейские страны, Испания начала кампанию вакцинации от коронавируса в воскресенье с вакцины, разработанной лабораториями Pfizer и BioNTech.
Правительство, возглавляемое социалистом Педро Санчесом, нацелено на вакцинацию 2,5 миллиона человек — тех, кто принадлежит к приоритетным группам или наиболее уязвимых — к концу февраля, а общее количество — от 15 до 20 миллионов к лету.
По официальным данным, с почти 50 тысячами смертей и более чем 1,8 миллиона случаев заболевания Испания является одной из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии.