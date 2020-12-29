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03:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год на $740 млрд. Он включает в себя санкции против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Ранее вето на законопроект наложил президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

За проект проголосовали 322 человека, против — 87, передает The Associated Press. Чтобы преодолеть вето президента нужно больше двух третей голосов. Теперь проект снова должен рассмотреть Сенат Конгресса США.

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Трамп выступал против проекта оборонного бюджета. Он называл его подарком Китаю и России. Также президент выступал против раздела 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», регулирующего работу сайтов. Этот раздел снимает с онлайн-платформ ответственность за то, что публикуют их пользователи и дает им право модерировать пользовательский контент.

Проект оборонного бюджета предполагает расширение санкций против строительства «Северного потока-2». под ограничения попадут компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Оборонный бюджет на 2020 фискальный год подразумевал санкции непосредственно в отношении компаний, задействованных в строительстве. Также проектом предлагается ввести санкции против Турции за покупку ею российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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