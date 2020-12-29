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13:46 (мск), источник: RTVi

Чубайс рассказал о секретном разговоре с Путиным перед уходом из «Роснано»

По словам Чубайса, он отказался от статуса помощника президента, поэтому «мигалки и ксивы» госслужащего у него не будет.

Источник: Пресс-служба Президента России

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс общался с президентом Владимиром Путиным перед своим увольнением из «Роснано». Об этом сам Чубайс рассказал в программе «Итоги года-2020».

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» — сказал Чубайс, имея в виду разговор Путина по видеосвязи с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым.

Путин во время общения с Куликовым не вспоминал о Чубайсе и не благодарил его за работу.

Чубайс рассказал, что Путин сам ему предложил стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Чубайс согласился, но с условием, что формально не будет государственным служащим, в том числе он не хочет иметь статуса помощника Путина.

«В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана», — сказал Чубайс.

Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента.
Анатолий Чубайс

Чубайс был назначен спецпредставителем Путина по достижению целей устойчивого развития 4 декабря. До этого он в течение 13 лет руководил «Роснано».

ООН сформулировала 17 целей устойчивого развития. Они касаются не только вопросов экологии. Среди целей — ликвидация нищеты и голода, доступное образование, уменьшение неравенства, чистая и недорогая энергия, сохранение природы и борьба с изменением климата.

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