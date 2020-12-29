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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Коммунисты требуют проверить чиновников и депутатов на иностранное гражданство

24 декабря депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова направили обращение в администрацию президента (АП), Госдуму, Совет федерации и мэрию Москвы с требованием провести проверку ряда депутатов, сенаторов, членов правительства и губернаторов на предмет наличия иностранного гражданства или вида на жительство, информация о которых была опубликована в СМИ.

Источник: AP 2020

Текст обращения есть в распоряжении «Ъ».

Среди тех, кого предлагают проверить коммунисты, заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, сенаторы Андрей Клишас, Елена Мизулина, Сулейман Керимов, Александр Бабаков, депутаты Александр Жуков (ЕР), Игорь Лебедев (ЛДПР), Отари Аршба (ЕР), а также коллега авторов запроса по фракции КПРФ Михаил Щапов.

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Напомним, согласно новой редакции Конституции, российские должностные лица и народные избранники не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

«Пора бы псевдопатриотическую трескотню власти в практическую плоскость перевести. Не журналистов и граждан терроризировать, а как следует тряхнуть чиновников, имеющих “запасные аэродромы” за рубежом. Вместо этого Дума и ЦИК кивают друг на друга и не хотят ничего делать. Так что тема не закрыта — будем добиваться проверки на иностранные гражданства и виды на жительство всей бюрократической вертикали», — заявил «Ъ» Валерий Рашкин.

В июле этого года коммунисты уже предлагали проверить целый ряд депутатов, сенаторов, членов правительства и губернаторов. Тогда Госдума обратилась в ЦИК, а также МИД, МВД, ФСБ и СВР. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила «Ъ FM », что депутатов не будут проверять на наличие второго гражданства: ЦИК отвечает только за то, чтобы биография депутата соответствовала требованиям при регистрации кандидатов в Госдуму. В правительстве сообщили, что проверка была проведена и сведений о наличии гражданства не получено.

Ксения Веретенникова

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