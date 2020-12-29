Песков: слова Жириновского о преемниках Путина основываются на «богатейшем опыте»

14:20 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Тема преемников традиционно вызывает живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и, логически, иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не являются ничем иным, как рассуждениями. Комментировать это я никак не могу», — сказал Песков во время
Говоря конкретно о высказываниях Жириновского,
27 декабря Жириновский в эфире канала «Россия 1» перечислил политиков, которые, по его мнению, могут быть преемниками Владимира Путина. В их числе он назвал
Отметим, что во время выступления на «России 1» Жириновский сообщил, что намерен выдвигаться на пост президента на выборах 2024 года. «Придет другой, кого вся страна ждет вот уже 34 года», — сказал он. Говоря о сути списка в эфире «Говорит Москва», он уточнил, что «пока речь не идет о том, что он (Владимир Путин.— “Ъ”) уходит и вот преемники» (цитата по «РИА Новости»). Лидер ЛДПР сказал, что считает Путина главным претендентом на следующий президентский срок.