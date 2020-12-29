Турция надеется на скорое создание центра по мониторингу ситуации в Карабахе

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Анкара рассчитывает, что совместный Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в самом скором времени. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«По Карабаху. Мы видим, что установлен режим прекращения огня. Мы надеемся, что в самом скором времени будет создан совместный Центр по мониторингу контроля за соблюдением режима прекращения огня, — сказал он. — Мы должны мобилизовать все наши возможности по укреплению и увеличению доверия, тогда мы сможем установить прочный мир и, таким образом, нормализовать отношения между странами».
По словам Чавушоглу, Турция желает установления в регионе прочного мира, чтобы в будущем центры по наблюдению за ситуацией были не нужны. Он высказался за процветание этого региона, чтобы в дальнейшем страны сосредоточились на экономическом сотрудничестве.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи глав Минобороны двух стран.
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