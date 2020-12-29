Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 декабряДенежная реформа, подписание договора об образовании СССР, теракт в Волгограде и другие события этого дня
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
14:29 (мск), источник: ТАСС

Турция надеется на скорое создание центра по мониторингу ситуации в Карабахе

По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция желает установления в регионе прочного мира, чтобы в будущем центры по наблюдению за ситуацией были не нужны.

Источник: AP 2020
Видео
Россия: Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Чавушоглу

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Анкара рассчитывает, что совместный Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в самом скором времени. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«По Карабаху. Мы видим, что установлен режим прекращения огня. Мы надеемся, что в самом скором времени будет создан совместный Центр по мониторингу контроля за соблюдением режима прекращения огня, — сказал он. — Мы должны мобилизовать все наши возможности по укреплению и увеличению доверия, тогда мы сможем установить прочный мир и, таким образом, нормализовать отношения между странами».

По словам Чавушоглу, Турция желает установления в регионе прочного мира, чтобы в будущем центры по наблюдению за ситуацией были не нужны. Он высказался за процветание этого региона, чтобы в дальнейшем страны сосредоточились на экономическом сотрудничестве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи глав Минобороны двух стран.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Умер модельер Пьер Карден
Путин согласился рассмотреть индексацию пенсий работающим
Алиев пообещал превратить Карабах «в настоящий рай»
Песков оценил слова Жириновского о преемниках Путина
Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Подсчитан ущерб, нанесенный россиянином команде «Формулы-1»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Названа причина ухода Овчинникова и Онопко с ЦСКА
В Москве вводятся новые дополнительные ограничения на два месяца
Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 698
Выдайте меня замуж. 428
Праздник будет 291
все как с одного двора... детства)) 233
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Что с коленями Меган Маркл?
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Леди
Шеф Ивлев с молодой невестой снялись в горячей фотосессии Пара произвела фурор
Новости партнеров
Выступление знаменитой танцовщицы стало хитом соцсетей
Постоянный зуд - признак серьезного заболевания
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь