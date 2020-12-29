Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на встрече с президентом 29 декабря попросил вернуться к вопросу об индексации пенсий. По его словам, даже если есть какие-то компенсации, они не покрывают потери доходов. «Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции», — сказал он (цитата по сайту Кремля).
«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — ответил Владимир Путин.
Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции сообщил, что власти обсуждают индексацию пенсий работающим россиянам. Он назвал главным условием для этого бюджетную обеспеченность.
26 ноября Госдума приняла закон о трехлетнем федеральном бюджете. В нем не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. «Справедливая Россия» инициировала обращение в Конституционный суд по вопросу о соответствии этой нормы Конституции.