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15:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим

Президент России Владимир Путин согласился, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нужно проработать. Сейчас индексация пенсий работающих граждан приостановлена.

Источник: Пресс-служба Президента России
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Путин призвал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на встрече с президентом 29 декабря попросил вернуться к вопросу об индексации пенсий. По его словам, даже если есть какие-то компенсации, они не покрывают потери доходов. «Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции», — сказал он (цитата по сайту Кремля).

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — ответил Владимир Путин.

Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции сообщил, что власти обсуждают индексацию пенсий работающим россиянам. Он назвал главным условием для этого бюджетную обеспеченность.

26 ноября Госдума приняла закон о трехлетнем федеральном бюджете. В нем не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. «Справедливая Россия» инициировала обращение в Конституционный суд по вопросу о соответствии этой нормы Конституции.

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