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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Лавров оценил шансы на продление ДСНВ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) на максимальный срок отвечает интересам России, США и всего мирового сообщества, шансы на продление документа в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нём пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», — сказал Лавров.

«Судя по заявлениям для СМИ, команда избранного президента Байдена, в отличие от наших нынешних партнёров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться “продавливать” заведомо нереалистичные запросные позиции. Если это действительно так, в чём ещё предстоит убедиться, то шансы на достижение договорённости о продлении Договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются», — подчеркнул министр.

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