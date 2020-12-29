14:51 (мск), источник: РИА Новости
Лавров оценил шансы на продление ДСНВ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) на максимальный срок отвечает интересам России, США и всего мирового сообщества, шансы на продление документа в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.