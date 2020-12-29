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15:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Алиев пообещал превратить Карабах «в настоящий рай»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал преобразить территорию Нагорного Карабаха, сообщает Haqqin.az.

Источник: AP 2020

«Уверен, что вскоре мы превратим наш родной Карабах, полностью разрушенный в результате армянской оккупации, в настоящий рай», — заявил Алиев, поздравляя соотечественников с Днем солидарности всех азербайджанцев мира.

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По его словам, азербайджанская армия «нанесла сокрушительный удар по врагу» и восстановила территориальную целостность страны.

Ранее Алиев потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе. «Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Они за все ответят в международных судах», — заявил азербайджанский лидер.

27 сентября вспыхнули бои на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации.

За несколько недель столкновений азербайджанской армии удалось занять ряд населенных пунктов, потерянных в начале 1990-х годов, в том числе город Шуша (Шуши), имеющий стратегическое значение.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

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