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16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Летавший за границу на бизнес-джете российский министр восстановился в должности

Уволенный после полета в Ниццу через Лондон на бизнес-джете министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин восстановился в должности через суд. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 29 декабря.

Источник: Reuters

Семенкина лишили должности в связи с утратой доверия 18 ноября, он обратился в суд 1 декабря с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного отсутствия.

Чиновник летал за границу со своей гражданской женой Марией Шпак, которая была главой администрации Чердаклинского района. СМИ подсчитали, что полет в одну сторону мог обойтись ему в 30−35 тысяч евро (2,7−3,1 миллиона рублей).

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал поступок Семенкина «не очень хорошим вызовом обществу». Он отметил, что министр не сможет сохранить должность даже в случае, если «юридически, дай бог, все будет хорошо».

Между тем региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова отметила, что в данном случае речи о коррупции не идет, так как Семенкин сам оплатил свой перелет.

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