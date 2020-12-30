Вице-президент США отказался оспаривать победу Байдена

09:46 (мск), источник: Lenta.Ru
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В них отмечается, что адвокаты
Гомерт ранее подал в суд штата Техас иск против Пенса с намерением доказать, что тот обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США при официальном утверждении результатов голосования коллегии, состоявшегося 14 декабря.
Таким образом, в иске содержится просьба к суду дать Пенсу право отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах. При этом сам
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства. Он заявил, что доказательства его победы неопровержимы, и рассказал о «масштабных вбросах» бюллетеней для голосования по почте.
15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.
Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.