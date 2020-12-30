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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-президент США отказался оспаривать победу Байдена

Вице-президент США Майкл Пенс отказался пересматривать итоги выборов главы государства, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на судебные документы.

Источник: AP 2020

В них отмечается, что адвокаты конгрессмена-республиканца от штата Техас Луи Гомерта рассказали об отказе Пенса оспаривать победу Байдена. Вице-президент отклонил их просьбу присоединиться к иску.

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Гомерт ранее подал в суд штата Техас иск против Пенса с намерением доказать, что тот обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США при официальном утверждении результатов голосования коллегии, состоявшегося 14 декабря.

Таким образом, в иске содержится просьба к суду дать Пенсу право отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах. При этом сам вице-президент публично не отреагировал на эту ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства. Он заявил, что доказательства его победы неопровержимы, и рассказал о «масштабных вбросах» бюллетеней для голосования по почте.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.

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