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13:38 (мск), источник: РБК

Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества с Россией

Такая мысль содержится в новогоднем послании, которое Путин направил будущему 46-му президенту США. А Трампу Путин пожелал «доброго здоровья и бодрости духа».

Источник: Reuters
Новость
Путин поздравил Байдена с победой

Президент России Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравление с Рождеством и Новым годом. Текст послания приводится на сайте Кремля.

«Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — сказано в сообщении.

В свою очередь, действующему президенту США Дональду Трампу, который 20 января 2021 года сложит свои полномочия, Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье».

Также Путин направил рождественские и новогодние послания лидерам целого ряда других государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.

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