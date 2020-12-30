Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества с Россией

Президент России Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравление с Рождеством и Новым годом. Текст послания приводится на сайте Кремля.
«Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — сказано в сообщении.
В свою очередь, действующему президенту США Дональду Трампу, который 20 января 2021 года сложит свои полномочия, Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье».
Также Путин направил рождественские и новогодние послания лидерам целого ряда других государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.