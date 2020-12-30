16:59 (мск), источник: Известия
Путин подписал закон о санкциях за цензуру российских СМИ в интернете
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности для Роскомнадзора блокировать
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Закон был принят Госдумой 23 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря.
Документом вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Закон распространяется на крупнейшие
Инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
10 декабря Владимир Путин отметил, что блокировка и торможение деятельности иностранных
В ноябре Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выступила с предложением ввести для иностранных