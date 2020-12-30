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16:59 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон о санкциях за цензуру российских СМИ в интернете

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности для Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Закон был принят Госдумой 23 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря.

Документом вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Принимать решение о контрмерах и присвоении указанного статуса владельцу платформы будут генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России.

Закон распространяется на крупнейшие интернет-ресурсы, в том числе Twitter, Facebook и YouTube. Доступ к платформам Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать, а также замедлять их трафик. При отмене цензуры в отношении российских СМИ ресурс должен будет уведомить регулятор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменит решение о принятых мерах.

Штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами.
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Инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

10 декабря Владимир Путин отметил, что блокировка и торможение деятельности иностранных интернет-ресурсов как ответ на цензуру российских СМИ не должны стать «выстрелом в ногу» для российского интернета. Страна должна развивать собственные сети, чтобы не ограничивать людей, подчеркивал он.

В ноябре Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выступила с предложением ввести для иностранных интернет-компаний штраф до 10 млн рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний.

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