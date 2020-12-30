13:37 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что над палестино-израильским урегулированием нависла угроза провала
Министр иностранных дел России отметил, что в этой ситуации «необходима ответственная, лидирующая роль ООН».
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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Процесс поиска политического урегулирования
По словам Лаврова, в этой сфере «риски провала политических решений как никогда реальны».
«Ситуация очень серьезная, — отметил он. — Здесь так же, как и в других случаях, необходима ответственная, лидирующая роль ООН с целью возобновления прямых переговоров между палестинцами и израильтянами при поддержке квартета международных посредников и арабских государств».
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в Москве ожидают «активных и ответственных шагов, инициативных шагов от нового специального посланника ООН по ближневосточному урегулированию и, конечно же, от самого генерального секретаря».