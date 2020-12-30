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17:12 (мск), источник: Daily Storm

Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий

Президент подписал указ о смещении с должности Александра Тупицкого, однако КС отказался исполнить это решение.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. КС отказался выполнить требование главы государства и таким образом Тупицкий будет продолжать работать. Суд также напомнил Зеленскому об уголовной ответственности за вмешательство в свои дела.

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«С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, — говорится в заявлении КС Украины. — Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376)».

«Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины “О Конституционном суде Украины”, а президент Украины — немедленно отменить свой указ», — отмечается в заключении.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца. Правоохранительные органы Украины подозревают главу КС в подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний.

За два месяца до подписания Зеленским указа об отстранении Тупицкого, Конституционный суд признал неконституционной норму об уголовной ответственности за неправильное декларирование доходов. То заявление КС привело в ярость Зеленского — украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий судей КС.

30 октября Тупицкий после внесения Зеленским законопроекта о полномочиях судей КС заявил, что Зеленский готовит почву для государственного переворота на Украине.

Зеленский в ноябре переболел коронавирусом. Украинский лидер был госпитализирован в киевскую клинику «Феофания», где ему был оборудован специальный кабинет.

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