17:12 (мск), источник: Daily Storm
Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Президент подписал указ о смещении с должности Александра Тупицкого, однако КС отказался исполнить это решение.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. КС отказался выполнить требование главы государства и таким образом Тупицкий будет продолжать работать. Суд также напомнил Зеленскому об уголовной ответственности за вмешательство в свои дела.
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«Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины “О Конституционном суде Украины”, а президент Украины — немедленно отменить свой указ», — отмечается в заключении.
29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца. Правоохранительные органы Украины подозревают главу КС в подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний.
За два месяца до подписания Зеленским указа об отстранении Тупицкого, Конституционный суд признал неконституционной норму об уголовной ответственности за неправильное декларирование доходов. То заявление КС привело в ярость Зеленского — украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий судей КС.
30 октября Тупицкий после внесения Зеленским законопроекта о полномочиях судей КС заявил, что Зеленский готовит почву для государственного переворота на Украине.
Зеленский в ноябре переболел коронавирусом. Украинский лидер был госпитализирован в киевскую клинику «Феофания», где ему был оборудован специальный кабинет.