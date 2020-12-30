17:40 (мск), источник: ТАСС
В новогоднюю ночь доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/ — Вход на Красную площадь будет доступен до 18:00.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в среду в
«В связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности общегородские
В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен.
Также власти Москвы просят жителей и гостей столицы воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей.
«Дорогие москвичи и гости столицы! Просим проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей», — сообщили в
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел в столице ряд ограничений, многие из которых будут действовать до 15 января. Среди них — перевод студентов на дистанционное обучение и блокировка их льготных транспортных карт, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Кроме того, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система
В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей — не более 25% вместимости зала, а спортивные мероприятия могут проходить со зрителями, если это согласовано с Роспотребнадзором. Школьники 6−11-х классов с 19 октября переведены до конца полугодия на дистанционное обучение, а для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим. Каникулы для учащихся 1−11-х классов продлятся до 15 января.