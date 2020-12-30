Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 декабряКрупнейший пожар в истории американского театра, убийство Григория Распутина, создание СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
6Победители фотоконкурса Earth Photo
19:01 (мск), источник: RNS

Пушков напомнил главе МИД Украины об обещаниях Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе повесить украинский флаг у себя на балконе и припомнил ему невыполненное обещание экс-президента Петра Порошенко по Крыму.

Источник: Reuters

Так сенатор прокомментировал слова главы украинского МИДа о желании «возвращения» полуострова и усиления давления на Москву.

Читайте также
Украина пригрозила России «адским» сценарием по Крыму в 2021 году

«Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», — сказал Пушков в интервью газете «Взгляд».

По его словам, Киев рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена ужесточит санкции против России из-за «крымского вопроса».

«Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — уверен сенатор.

Он также добавил, что Киев может поднимать вопрос статуса Крыма на международных площадках, создавать так называемую крымскую платформу, однако это ничего не изменит.

Ранее Кулеба в интервью украинской службе новостей «ТСН» заявил, что Украина сделает тему статуса Крыма для России «адской». Он также рассказал о своем желании, чтобы «каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг».

 Бари Алибасова экстренно госпитализировали
Пушков о бессмысленности переговоров с дипломатами Украины
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Улетевшие на Бали россияне встретят Новый год в обсерваторе
Мощные взрывы прогремели в аэропорту Адена
КС Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
В США показали книгу, которая убивает буквально
Итоги года от А до Я (видео)
Пекарь в Германии 20 лет добавлял опилки в печенье
Gnezdo.ru
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Бездарные актрисы, которых не любят зрители
Кино
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках На площадке также побывала дочь ведущей шоу «Давай поженимся!»
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Британка родила свою сестру Желание сделать маму счастливой заставило девушку принять экстраординарное решение
Леди
Как Рудковская, Галкин и Билан украсили дома к Новому году Как выглядят елки и интерьеры домов Максима Галкина, Димы Билана и других знаменитостей
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь