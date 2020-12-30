Пушков напомнил главе МИД Украины об обещаниях Порошенко

Так сенатор прокомментировал слова главы украинского МИДа о желании «возвращения» полуострова и усиления давления на Москву.
«Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», — сказал Пушков в интервью газете «Взгляд».
По его словам, Киев рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена ужесточит санкции против России из-за «крымского вопроса».
«Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — уверен сенатор.
Он также добавил, что Киев может поднимать вопрос статуса Крыма на международных площадках, создавать так называемую крымскую платформу, однако это ничего не изменит.
Ранее Кулеба в интервью украинской службе новостей «ТСН» заявил, что Украина сделает тему статуса Крыма для России «адской». Он также рассказал о своем желании, чтобы «каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг».