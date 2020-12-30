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23:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия осудила атаку в Йемене

МИД России прокомментировал сообщения о взрывах в международном аэропорту в Адене. Москва осудила преступление и призвала к комплексному политическому урегулированию «затянувшегося военно-политического кризиса» в Йемене.

Источник: AP 2020

«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении российского МИДа.

Ведомство отмечает, что пока никто не взял ответственность за атаку.

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Россия считает, что без компромиссных договоренностей между участниками йеменского конфликта нельзя добиться решения «многочисленных проблем этой страны», среди которых — общественная безопасность и борьба с террористами.

«Исходим из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене», — говорится в комментарии российского ведомства.

Взрывы в аэропорту Адена прогремели в момент встречи членов нового правительства страны. В самолете из Саудовской Аравии прилетели все члены кабинета министров за исключением министра обороны. Погибли 22 человека, 50 получили ранения. После этого взрыв произошел возле дворца «Эль-Маашик», куда отправились члены правительства.

Власти возложили ответственность за атаку на хуситское движение «Ансар Аллах» и стоящий за ним Иран.

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