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01:32 (мск), источник: Life.ru

Санду заявила, что готова приехать в Россию для встречи с Путиным

Президент Молдавии Майя Санду выразила готовность приехать с официальным визитом в РФ, если получит такое приглашение от российского коллеги Владимира Путина.

Источник: Reuters

В эфире телеканала TV8 глава государства заметила, что в двусторонней повестке между странами есть много тем, которые крайне важно обсудить.

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— Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем, — отметила молдавский лидер, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить РФ.

При этом Санду добавила, что в первый месяц 2021 года у неё запланирована поездка в Киев, где пройдёт встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после этого она отправится в Брюссель.

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, который прошёл 15 ноября, набрав 57,75% голосов избирателей. А 24 декабря состоялась церемония инаугурации, после которой Санду официально вступила в должность главы государства.

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