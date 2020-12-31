Санду заявила, что готова приехать в Россию для встречи с Путиным

В эфире телеканала TV8 глава государства заметила, что в двусторонней повестке между странами есть много тем, которые крайне важно обсудить.
— Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем, — отметила молдавский лидер, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить РФ.
При этом Санду добавила, что в первый месяц 2021 года у неё запланирована поездка в Киев, где пройдёт встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после этого она отправится в Брюссель.
Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, который прошёл 15 ноября, набрав 57,75% голосов избирателей. А 24 декабря состоялась церемония инаугурации, после которой Санду официально вступила в должность главы государства.