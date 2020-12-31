Трамп продлил указ о санкциях против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.
«Этот меморандум будет продолжать действовать до тех пор, пока президент не прекратит его действие», — говорится в документе.
Меморандум, подписанный 10 апреля, изначально должен был оставаться в силе лишь до 31 декабря 2020 года. При этом предусматривалась возможность его продления.
Указ предусматривает, что министр внутренней безопасности США должен предоставлять списки стран, «которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии», госсекретарю, после чего тот обязан «начать исполнение плана по введению визовых санкций». Санкции должны прекращать действовать, если министр внутренней безопасности уведомит госсекретаря, что-то или иное иностранное государство возобновило прием своих граждан, не создавая при этом «неоправданных задержек».