Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — сказал он.
По словам Порошенко, спецоперацию сорвали конкретные лица. Он добавил, что настойчиво советует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.
О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти называли их «боевиками ЧВК» и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.
Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации Службы безопасности и Главного управления разведки Украины, которые пытались таким образом задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе.
Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных украинские спецслужбы рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки информации. Официальный Киев опроверг эти сообщения. Но, как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
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