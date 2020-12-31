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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19, напомнив, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические органы приводят уточенные данные с учетом дополнительных исследований.

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Источник: РИА Новости

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ коронавирус стал причиной смерти 70 921 человек. По ее словам, эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, потому что каждый день приходят обновлённые данные патологоанатомических вскрытий.

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Согласно оперативной сводке, в РФ от коронавируса умерли 57 019 человек.

В штабе напомнили, что ежедневно публикуют оперативную информацию по числу смертей от COVID-19.

«В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций», — обратили внимание в штабе.

Уточненная информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами РФ. Она основывается на записи актов гражданского состояния, добавляется в сообщении.

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