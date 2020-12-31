15:51 (мск), источник: РИА Новости
Отец Бориса Джонсона готовится стать гражданином Франции
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Отец
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Ранее в марте газета Sunday Times сообщила, что отец премьера Британии собирается стать гражданином Франции, чтобы продолжать поддерживать тесные связи своего семейства с Европой. Сделать он это намерен после разрешения ситуации с оформлением Brexit — подать заявку на получение гражданства, так как его мать, Ирен, родилась во Франции. Обо всей этой истории, как писало издание, сообщила дочь Джонсона Рейчел в своей книге.
«Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать — была полностью француженкой, и ее дед тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует», — сказал
При этом он подчеркнул, что «всегда будет европейцем».
«Нельзя сказать англичанам: вы больше не европейцы. Европа — все равно больше, чем общий рынок, больше, чем Европейский Союз… Да, важно иметь связь с Евросоюзом», — указал отец британского премьера.
Джонсон, как пишет газета Figaro, выполняет все необходимые процедуры для получения французского гражданства.
Стэнли Джонсон в работал в Еврокомиссии и в 1979—1984 годах был членом Европарламента.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.