Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и пожелал выздоровления всем заболевшим

15:11 (мск), источник: ТАСС
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Президент отметил, что еще много людей остается в больницах. «Уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья, — добавил он. — От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее».
Путин обратил внимание на то, что эпидемию, к сожалению, еще не удалось полностью остановить. «Борьба с ней не прекращается ни на минуту», — подчеркнул он. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться, многие из них в эту праздничную ночь находятся на дежурстве, заметил президент.
Он напомнил и о том, что «так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, военнослужащие в горячих точках за рубежами России, миротворцы и боевые расчеты армии и флота». «Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими, с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», — сказал глава государства.