Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 декабряПервый полет Ту-144, отставка Бориса Ельцина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
45Кого мы потеряли в 2020 году
15:11 (мск), источник: ТАСС

Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и пожелал выздоровления всем заболевшим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил мужественный труд медицинских работников и других специалистов, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. В традиционном новогоднем обращении, которое уже увидели жители Камчатки, где наступает полночь, глава государства также вспомнил других россиян, которые встречают Новый год не за праздничным столом со своими близкими.

Источник: Reuters

Президент отметил, что еще много людей остается в больницах. «Уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья, — добавил он. — От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее».

Новость
Что изменится в жизни россиян с 1 января

Путин обратил внимание на то, что эпидемию, к сожалению, еще не удалось полностью остановить. «Борьба с ней не прекращается ни на минуту», — подчеркнул он. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться, многие из них в эту праздничную ночь находятся на дежурстве, заметил президент.

Он напомнил и о том, что «так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, военнослужащие в горячих точках за рубежами России, миротворцы и боевые расчеты армии и флота». «Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими, с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», — сказал глава государства.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума в 2020 году
Кадыров ответил на слова близких убитых в Грозном боевиков
Россияне рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь
В США сотрудник медцентра намеренно испортил 500 доз вакцины
Ухань спустя год после эпидемии возвращается к прежней жизни
Порошенко назвал себя организатором задержания россиян в Минске
Здоровье
У лекарства от диареи нашли неожиданный эффект Препарат лоперамид обладает способностью убивать клетки агрессивного рака мозга, правда, пока только «в пробирке».
Авто
Экстремальный тест-драйв Renault: грунтовки и мороз под минус 60 Мы проехали от Якутска до Магадана на кроссоверах Renault Arkana и Renault Kaptur. И без неожиданностей не обошлось!
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Мамы многодетные, ответьте на вопрос: зачем 339
Ну С наступающим! 243
вас тоже бесят такие мамаши на площадках? 146
Какие подарки детям на новый год? 111
Леди
Дженнифер Лопез сменила имидж а и взволновала фанатов На фотографии певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами
Новости партнеров
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
У Орбакайте нашлись причины недолюбливать Лизу Галкину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь