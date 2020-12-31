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16:24 (мск), источник: Известия

Гринь освобожден от должности заместителя генпрокурора

Виктор Гринь освобожден от должности заместителя генерального прокурора России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации в четверг, 31 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — отмечается в документе.

Согласно указу, он покинет свой пост в пятницу, 1 января 2021 года, пишет «Газета.ру». В этот день Гриню исполняется 70 лет. Это предельный возраст для должности заместителя генпрокурора.

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Гринь был назначен замгенпрокурора России в 2006 году. До этого занимал должности прокурора Читинской области и Красноярского края.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся. Имеет государственные и ведомственные награды. Является государственным советником юстиции первого класса.

В конце января этого года в России был назначен новый генпрокурор. Им стал бывший зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

В конце марта на пленарном заседании Совет Федерации освободил от должностей заместителей генпрокурора страны Леонида Коржинека и Юрия Гулягина в связи с их личными заявлениями об отставке.

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