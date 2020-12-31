Гринь освобожден от должности заместителя генпрокурора

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — отмечается в документе.
Согласно указу, он покинет свой пост в пятницу, 1 января 2021 года, пишет «Газета.ру». В этот день Гриню исполняется 70 лет. Это предельный возраст для должности заместителя генпрокурора.
Гринь был назначен замгенпрокурора России в 2006 году. До этого занимал должности прокурора Читинской области и Красноярского края.
За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся. Имеет государственные и ведомственные награды. Является государственным советником юстиции первого класса.
В конце января этого года в России был назначен новый генпрокурор. Им стал бывший зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.
В конце марта на пленарном заседании Совет Федерации освободил от должностей заместителей генпрокурора страны Леонида Коржинека и Юрия Гулягина в связи с их личными заявлениями об отставке.