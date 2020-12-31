Меркель выступила с последним новогодним обращением в ранге канцлера

«Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду больше баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в качестве канцлера», — сказала Меркель.
По ее словам, она никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала пандемия коронавируса COVID-19.
«Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих — слишком сильно», — сказала она в новогоднем обращении.
Меркель выразила соболезнования людям, которые потеряли близких и поблагодарила медицинских работников, сотрудников почты и транспорта, полиции и образовательных учреждений, людей, которые работают в продуктовых магазинах.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.