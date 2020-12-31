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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Меркель выступила с последним новогодним обращением в ранге канцлера

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам, так как в следующем году больше не планирует претендовать на должность главы правительства ФРГ.

Источник: AP 2020

«Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду больше баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в качестве канцлера», — сказала Меркель.

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По ее словам, она никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала пандемия коронавируса COVID-19.

«Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих — слишком сильно», — сказала она в новогоднем обращении.

Меркель выразила соболезнования людям, которые потеряли близких и поблагодарила медицинских работников, сотрудников почты и транспорта, полиции и образовательных учреждений, людей, которые работают в продуктовых магазинах.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

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