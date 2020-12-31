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17:33 (мск), источник: Известия

Испания и Британия достигли предварительной договоренности по Гибралтару

Испания и Великобритания договорились о пересечении границы в районе Гибралтара и смогли избежать «жесткого Brexit» на данной территории. Об этом в четверг, 31 декабря, заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя.

Источник: AP 2020

«Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», — сказала Лайя на пресс-конференции, передает «РИА Новости».

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Она отметила, что договоренность разрешает «применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например, Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта».

«Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить “забор” между двумя территориями. Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания», — подчеркнула Лайя.

Ранее в этот день сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II утвердила соглашение о торговле с Евросоюзом после Brexit. В среду парламент подавляющим большинством голосов поддержал с оглашение, достигнутое в канун западного Рождества (24 декабря) и 30 декабря подписанного премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. 30 декабря палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект, условия которого вступят в действие с 1 января.

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