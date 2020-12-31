Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Накануне госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что применение вакцины «Спутник V» в Сербии ожидается после Нового года. Президент Сербии Александр Вучич 20 декабря заявил, что в стране рассматривают возможность совместного производства «Спутника V».
В середине декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество для борьбы с коронавирусом. Специалисты двух стран находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.