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09:08 (мск), источник: Ведомости

Азербайджан договорился о поставках нефти в Белоруссию

Компания SOCAR Trading, являющаяся дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана, подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставки азербайджанской нефти, сообщает агентство Report.

Источник: AP 2020

По информации агентства, контракт заключен на год с возможностью продления и подразумевает поставку и других сортов нефти на белорусские НПЗ.

Отмечается, что в 2020 г. SOCAR Trading поставила в Белоруссию около 1 млн т нефти, в следующем году объемы могут возрасти.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск договорился с Москвой по поставкам нефти и газа в 2021 г. на выгодных для себя условиях.

С конца 2019 г. Россия и Белоруссия не могли договориться о ценах на нефть и газ. Белоруссия критиковала Россию за нежелание идти на уступки.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает стоимость российского газа и нефти завышенной. По его мнению, Россия должна поставлять топливо Белоруссии по внутрироссийским ценам, в противном случае Минск будет искать альтернативные источники поставок.

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