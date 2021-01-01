02:01 (мск), источник: ТАСС
В России возвращается обязанность поверять бытовые счетчики
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Граждане России с 1 января 2021 года снова обязаны поверять бытовые приборы учета. Для тех, кто это не сделает в срок, плата за
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Временное разрешение не проводить поверку бытовых счетчиков правительство ввело в апреле 2020 года, чтобы сократить риски заражения
Теперь же, с 1 января, восстанавливается привычный порядок начисления платы ЖКХ. Так, согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года о предоставлении коммунальных услуг, если потребитель не выполнил поверку в установленный в паспорте на счетчик срок, то плата за
Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева отметила, что ситуация с поверкой счетчиков с нового года вызывает беспокойство.
«Если сейчас все бросятся поверять с 1 января, то может просто не хватить ресурсов у тех компаний, которые этим занимаются, могут активизироваться мошенники. В итоге люди не успеют сделать поверку, им будут начислять плату за услуги ЖКХ по нормативу. В Москве, например, норматив с повышающим коэффициентом очень большой, это очень заметная плата», — сказала Разворотнева ТАСС.
Чтобы не стать жертвой мошенников, Росаккредитация создала сервис, с помощью которого россияне могут получить информацию о компаниях, занимающихся поверкой бытовых счетчиков воды. Для этого нужно знать точное название компании или ее ИНН. После ввода данных в реестре появится информация о наличии аккредитации у компании.